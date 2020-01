Mercato Roma. Per l’attacco spunta l’idea Pellegri del Monaco

L’identikit del vice Dzeko ideale è stato tracciato. Se dovesse prendere un attaccante, la Roma prenderebbe un under 26, da rilanciare, e che sappia entrare in punta di piedi nello spogliatoio, sapendo attendere il proprio turno. Nelle ultime settimane si è parlato anche di Pellegri. L’ex Genoa è assistito dallo stesso agente di Cristante e Mancini ma il problema è che il 2019, per il giocatore ora al Monaco, è stato un calvario, pieno di infortuni a catena. C’è poi Pinamonti anche se non convince il direttore sportivo, nonostante la disponibilità a trattare su una formula di prestito (preferita dalla Roma). Lo riporta Il Messaggero.