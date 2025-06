Prima di muoversi concretamente in entrata, la Roma dovrà sistemare i conti con la UEFA: entro il 30 giugno sarà necessario effettuare almeno una cessione per rientrare nei paletti del Settlement Agreement, e Angelino sembra destinato a essere il primo sacrificato.

Solo dopo questo passaggio obbligato si potrà aprire ufficialmente il capitolo acquisti. Tra le priorità c’è il rinforzo del centrocampo, soprattutto dopo l’addio di Paredes. In questo contesto, oltre ai nomi di Franck Kessié e Matt O’Riley, nelle ultime ore si è aggiunta una nuova pista: Tanner Tessmann.

Il centrocampista statunitense classe 2001, attualmente in forza all’Olympique Lione, piace per fisicità, dinamismo e prospettiva. Secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe rappresentare un’opzione economicamente vantaggiosa: il club francese, infatti, è appena retrocesso in Ligue 2 e grava su di esso un pesante debito da 500 milioni di euro. Motivo per cui la valutazione di Tessmann, che si aggira attorno ai 6-7 milioni di euro, potrebbe presto diventare ancora più accessibile.