Mercato Roma, per il centrocampo si pensa a Pessina

La Roma sta cercando di rinforzare la propria rosa in queste ultime ore di mercato rimanenti. Un reparto che i giallorossi stanno cercando di rinforzare è quello del centrocampo. Da quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club capitolino starebbe valutando il profilo di Matteo Pessina.

Il calciatore classe 1997 è stato già allenato da Gasperini all’Atalanta e potrebbe essere una valida opzione per rinforzare il centrocampo della Roma. L’operazione risulta complicata visto il poco tempo disponibile prima della fine del mercato. Massara è al lavoro e sta decidendo se affondare il colpo per il calciatore del Monza.