Il calciomercato della Roma entra nel vivo e uno dei nomi caldi per rinforzare la fascia sinistra è quello di Kostas Tsimikas. Il greco, in uscita dal Liverpool, è da tempo nella lista dei desideri della dirigenza giallorossa, che sta cercando la formula giusta per portarlo nella Capitale senza un investimento troppo oneroso.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la giornata odierna è stata particolarmente positiva per la trattativa: per la prima volta il Liverpool ha aperto alla possibilità di cedere il giocatore in prestito, condizione richiesta dalla Roma per chiudere l’operazione. Si tratta di un passo importante verso la fumata bianca, anche se restano da definire dettagli legati all’ingaggio e ad eventuali opzioni future.