Sembra ormai arrivata ad un punto finale l’esperienza alla Roma di Leandro Paredes, l’argentino è pronto a tornare a casa. Il centrocampista, protagonista di un campionato in chiaroscuro in maglia giallorossa, sembra infatti vicino al ritorno al Boca Juniors, il club dove è esploso e a cui è sempre rimasto legato.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato sudamericano César Luis Merlo, Paredes avrebbe già trovato un’intesa contrattuale con il Boca e dato il proprio via libera al trasferimento. Un passo determinante, che ora spinge il club Xeneize ad attivare la clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore con la Roma, pari a 3,5 milioni di euro.

Se tutto procederà secondo i piani, Paredes firmerà un nuovo contratto fino a dicembre 2028 con il club della Bombonera. La volontà del giocatore, desideroso di tornare in patria per chiudere il cerchio della sua carriera, si sta rivelando decisiva per sbloccare l’operazione. A Trigoria, intanto, si comincia già a pensare a come sostituirlo in mezzo al campo.