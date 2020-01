Mercato Roma. Offerta di 3 milioni per Gonzalo Villar, centrocampista classe ’98 dell’Elche

Potrebbe essere Gonzalo Villar il centrocampista che Petrachi sta cercando. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo AS, la Roma avrebbe fatto un’offerta di 3 milioni di euro per questo centrocampista classe 1998 che tanto bene sta facendo all’Elche, in Segunda Divsion. Potrebbe entrare nella trattativa anche il Valencia che dispone di un diritto di prelazione entro 72 ore dall’offerta ufficiale di un altro club.