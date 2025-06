Continua la ricerca della Roma per un nuovo terzino destro, tassello ritenuto fondamentale nel sistema di gioco di Gian Piero Gasperini. Il club giallorosso guarda anche oltre oceano, pescando idee dal mercato sudamericano dove, come spesso accade, il talento non manca.

Secondo quanto riferito da Gianluigi Longari, uno degli obiettivi è Wesley França, classe 2003 in forza al Flamengo. Terzino rapido e di spinta, il giovane brasiliano era già stato seguito da Gasperini durante la sua ultima stagione all’Atalanta, ma il possibile affare non si concretizzò. Ora, con l’approdo del tecnico a Trigoria, il nome è tornato in auge.

Il nodo principale resta la valutazione: il Flamengo non intende fare sconti e chiede circa 20 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra importante, ma che potrebbe rientrare nei parametri della Roma nel caso di una cessione eccellente o con l’inserimento di formule vantaggiose. Il profilo piace e sarà uno dei nomi da seguire con attenzione nelle prossime settimane.