La Roma continua a muoversi in anticipo sul mercato, alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Tra i profili monitorati c’è anche quello di Jan-Carlo Simic, giovane difensore centrale classe 2005 attualmente in forza all’Anderlecht.

Secondo Il Messaggero, il giocatore, assistito da Giuseppe Riso, è stato proposto al club giallorosso, che già a gennaio aveva mostrato interesse prima di virare su Nelsson, destinato però a rientrare al Galatasaray.

Simic, cresciuto nel vivaio del Milan, si sta mettendo in luce in Belgio e la sua valutazione si aggira sugli 8 milioni di euro. I buoni rapporti tra la Roma e l’entourage del giocatore potrebbero agevolare una possibile trattativa.