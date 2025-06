La Roma lavora senza sosta sul mercato per costruire una squadra all’altezza delle ambizioni del nuovo corso targato Gian Piero Gasperini. Con Florent Ghisolfi al timone della direzione sportiva, uno dei reparti sotto osservazione resta l’attacco, dove servirà almeno un innesto di spessore per garantire qualità, gol e funzionalità al gioco del tecnico ex Atalanta.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, uno dei nomi più caldi nelle ultime ore è quello di Vangelis Pavlidis. L’attaccante greco, oggi in forza al Benfica, ha chiuso la stagione con numeri da urlo: 29 reti e 12 assist tra campionato e coppe, confermandosi tra i bomber più prolifici del panorama europeo. Una crescita che ha fatto impennare la sua valutazione: acquistato per 25 milioni, ora il club portoghese non si siede a trattare per meno di 35–40 milioni.

Non si tratta di un nome nuovo nei radar giallorossi. Pavlidis era stato già sondato in passato, ma il suo profilo torna oggi d’attualità per le caratteristiche ideali richieste da Gasperini: mobilità, attacco alla profondità e partecipazione alla manovra. Con Dovbyk in bilico e Shomurodov osservato speciale sul mercato, il centravanti ellenico rappresenterebbe un potenziale colpo di alto livello per rilanciare l’ambizione offensiva della Roma.