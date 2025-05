La stagione non è ancora terminata, ma in casa Roma si comincia già a lavorare in vista del futuro. Tra le incognite legate alla panchina e l’attesa per conoscere il piazzamento europeo, iniziano a prendere forma anche i primi movimenti di mercato, soprattutto in ruoli chiave come quello del portiere.

Secondo quanto riportato da La Stampa, i giallorossi starebbero monitorando Vanja Milinkovic-Savic, attuale numero uno del Torino, prossimo avversario della Roma nell’ultima giornata di campionato. Il portiere serbo, in scadenza nel 2026, è finito anche nel mirino del Napoli e del Manchester United, e potrebbe lasciare il club granata in estate.

L’eventuale arrivo nella Capitale solleverebbe un interrogativo strategico: sarebbe il vice o il sostituto di Mile Svilar? Il belga, autore di una seconda parte di stagione in crescendo, è in attesa del rinnovo ufficiale, ma la Roma intende cautelarsi e fare scelte importanti senza fretta. Un dossier aperto, che si aggiunge ai tanti temi caldi del mercato giallorosso.