Il mercato della Roma è in fermento, soprattutto sul fronte difensivo, dove il nuovo direttore sportivo Massara è al lavoro per consegnare a Gasperini un rinforzo di qualità. La priorità resta Daniele Ghilardi dell’Hellas Verona, ma tra i profili monitorati c’è anche quello di Jhon Lucumí, centrale colombiano del Bologna.

Come riportato da Il Resto del Carlino, il club rossoblù ha avviato i contatti con il giocatore per un possibile rinnovo fino al 2029. Nella giornata di ieri, l’amministratore delegato Claudio Fenucci ha incontrato Lucumí nel ritiro per ribadire la volontà di trattenerlo, ma non si esclude l’ipotesi di una cessione in caso di mancato accordo. Il prezzo fissato dal Bologna è di 25 milioni di euro.

Oltre alla Roma, anche altri club europei, tra cui il Sunderland del DS Florent Ghisolfi, stanno seguendo con attenzione la situazione. I giallorossi valutano il profilo di Lucumí come alternativa a Ghilardi, ma non sono escluse accelerazioni se dovessero cambiare gli equilibri del mercato.