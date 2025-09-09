Il calciomercato estivo si è appena concluso, ma le grandi manovre in vista di gennaio sono già iniziate. Roma e Milan, entrambe intenzionate a rinforzare le rispettive rose, guardano con attenzione al reparto difensivo, considerato uno dei settori da potenziare in vista della seconda parte di stagione.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, la Roma ha messo nel mirino Konstantinos Koulierakis, giovane difensore greco classe 2003 attualmente in forza al Wolfsburg. Cresciuto nel Paok, Koulierakis si è imposto in Bundesliga nella scorsa stagione con ben 38 presenze, arricchite da 3 gol e 3 assist, numeri che ne hanno accresciuto la reputazione e il valore di mercato, stimato intorno ai 25 milioni di euro.

Il centrale è seguito con interesse anche dal Milan, che ha necessità di inserire nuove pedine in difesa per aumentare le rotazioni e colmare alcune lacune evidenziate nello scorso campionato. La Roma, dal canto suo, valuterà se affondare il colpo, visto che Massara e la dirigenza giallorossa stanno già programmando rinforzi anche in attacco, come sottolineato dallo stesso Gasperini.

Un nome, quello di Koulierakis, destinato a scaldare la prossima finestra di mercato invernale, con la prospettiva di un duello a due tra Roma e Milan.