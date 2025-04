La Roma, per rinforzare il proprio centrocampo, ha messo gli occhi su Djaoui Cissè. Come riportato dalla giornalista Eleonora Trotta su X, i giallorossi hanno preso informazioni per il giocatore del 2004 attualmente in forza al Rennes. Sul francese, però, è vigile l’occhio anche di altri club, italiani e stranieri.

