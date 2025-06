La Roma continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione, con particolare attenzione ai rinforzi per le corsie difensive. Il club giallorosso è alla ricerca di un terzino sinistro affidabile e di prospettiva, e nelle ultime ore è emerso un nome nuovo sul taccuino della dirigenza capitolina.

Secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Longo, la Roma ha mostrato un forte interesse per Maxim De Cuyper, laterale classe 2000 attualmente in forza al Club Bruges. Il talento belga si è messo in luce per le sue qualità in fase offensiva e per la sua capacità di coprire tutta la fascia, caratteristiche che avrebbero attirato l’attenzione dei giallorossi. Nella giornata di ieri sarebbero avvenuti i primi contatti tra il club romano e alcuni intermediari legati al giocatore, segnale concreto di un’operazione che potrebbe entrare presto nel vivo.

Su De Cuyper, però, non c’è solo la Roma: anche il Milan sta monitorando il profilo del giovane terzino, il che potrebbe generare un duello di mercato tra due grandi del calcio italiano.