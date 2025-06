La Roma continua a muoversi su più fronti in questa fase iniziale di mercato, alla ricerca di giovani profili di talento che possano arricchire la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Tra le piste esplorate, una porta in Austria, dove si sta mettendo in luce uno dei prospetti offensivi più interessanti del campionato.

Secondo quanto riportato dal giornalista Francesco Guerrieri su Calciomercato.com, i giallorossi avrebbero messo nel mirino William Bøving, attaccante danese classe 2003 attualmente in forza allo Sturm Graz. Giocatore duttile e veloce, Bøving può essere impiegato sia da seconda punta che come esterno offensivo, ruolo in cui ha mostrato buone qualità tecniche e capacità di inserimento.

Sul talento scandinavo non c’è però solo la Roma: anche l’Atalanta avrebbe manifestato interesse, aprendo a un possibile duello di mercato tra i due club italiani. Al momento si tratta di una fase esplorativa, ma il nome di Bøving è destinato a restare caldo nelle prossime settimane.