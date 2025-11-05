La Roma continua a muoversi sul mercato dei giovani, alla ricerca di prospetti da valorizzare in prospettiva. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, il club giallorosso ha invitato a Roma la famiglia di Jeremy Arévalo, promettente attaccante del Racing con una clausola rescissoria da 7 milioni di euro.
Il giocatore, classe 2005, è seguito con grande interesse anche da diversi club di Bundesliga, motivo per cui la situazione resta da monitorare con attenzione. La Roma, però, punta a muoversi in anticipo per assicurarsi un profilo ed interessante.