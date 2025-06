Il mercato della Roma è entrato nel vivo, e tra i nomi caldi per rinforzare il centrocampo giallorosso torna quello di Matt O’Riley. Il centrocampista danese, classe 2000, è già da tempo nel mirino del club capitolino e ora, con l’approdo di Gian Piero Gasperini sulla panchina romanista, il suo profilo è tornato prepotentemente d’attualità.

Secondo quanto riportato da Leggo, la Roma non è però l’unica squadra interessata al talento ex Celtic: anche l’Everton avrebbe messo gli occhi su O’Riley. Un dettaglio curioso riguarda la proprietà del club inglese, che come noto è passata recentemente sotto il controllo della famiglia Friedkin, la stessa che guida la società giallorossa.

Attualmente al Brighton, O’Riley si è fatto notare in Scozia per qualità tecniche e visione di gioco, tanto da essere stato accostato lo scorso anno anche all’Atalanta, dove Gasperini lo vedeva come possibile erede di Koopmeiners. Alla fine, fu il Brighton ad anticipare tutti con un investimento da circa 30 milioni di euro. Ora, a distanza di un anno, il suo nome potrebbe tornare in primo piano per la nuova Roma targata Gasperini, ma la concorrenza interna della “famiglia Friedkin” potrebbe complicare i piani.