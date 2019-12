Sul fronte mercato c’è da registrare che Nzonzi ha espresso la sua preferenza per un ritorno in Premier League nonostante sul centrocampista francese ci sia il forte pressing del Lione di Garcia, che vuole rilanciarsi in campionato e dare filo da torcere alla Juventus in Champions League. Da Bologna piovono invece smentite su una trattativa per Juan Jesus: a Sabatini non piace riprendere giocatori che ha già acquistato in passato. Lo riporta Il Tempo.