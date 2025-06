Il futuro di Davide Frattesi continua a essere uno dei temi caldi del mercato estivo, con molte squadre interessate al centrocampista attualmente in forza all’Inter. Dopo gli impegni con la Nazionale, Frattesi tornerà a Milano per prepararsi al Mondiale per Club sotto la guida del nuovo tecnico Cristian Chivu, che sembra valutarlo positivamente. Tuttavia, il destino del giocatore rimane incerto, soprattutto alla luce del recente cambio in panchina.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, la dirigenza nerazzurra sarebbe disposta a trattare la cessione di Frattesi per un’offerta compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro più bonus, cifra sensibilmente inferiore ai 50 milioni richiesti a gennaio. Intanto, cresce l’interesse del Napoli di Conte, mentre la Juventus sembra aver rinunciato dopo l’addio di Giuntoli. Sullo sfondo, però, si fa avanti la Roma, pronta a fare un nuovo tentativo per assicurarsi l’ex Sassuolo, che continua ad attirare anche club di Premier League e Liga.