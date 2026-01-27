In un periodo in cui il calciomercato genera voci e indiscrezioni quotidiane, soprattutto quando coinvolge nomi importanti, diventa fondamentale fare chiarezza. Nelle ultime ore anche in casa Roma si era acceso il dibattito attorno al futuro del capitano giallorosso, accostato a scenari esotici.

Secondo quanto chiarito da Fabrizio Romano, non esiste alcuna trattativa tra Lorenzo Pellegrini e l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Romano ha smentito in modo netto le indiscrezioni circolate, spiegando che non c’è mai stato nessun contatto né una negoziazione tra il centrocampista della Roma e il club saudita. Pellegrini, dunque, è destinato a restare in giallorosso almeno fino al termine della stagione, allontanando per ora qualsiasi ipotesi di trasferimento.