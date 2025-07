Mercato Roma: obiettivo João Palhinha per completare il centrocampo

La Roma continua a lavorare per rinforzare il centrocampo. Dopo aver messo a segno il colpo El Aynaoui, la dirigenza giallorossa, con Massara in prima linea, è già al lavoro per aggiungere un altro tassello importante alla mediana.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, uno dei profili che stuzzica l’interesse del club capitolino è quello di João Palhinha, centrocampista attualmente in uscita dal Bayern Monaco, dove ha vissuto una stagione altalenante dopo l’esperienza positiva al Fulham.

Fisicità, esperienza internazionale e intelligenza tattica: Palhinha rappresenta il tipo di giocatore che potrebbe dare solidità e presenza alla linea mediana romanista. La società sta valutando la possibilità di imbastire un’operazione sostenibile, magari con soluzioni creative, per portare il portoghese nella capitale.

Il messaggio è chiaro: il mercato in mezzo al campo, per la Roma, è ancora aperto.