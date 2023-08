Mercato Roma, missione Lukaku: Ryan Friedkin e Pinto in partenza per Londra per l’incontro col Chelsea

Romelu Lukaku potrebbe non essere più un sogno. La Roma adesso punta forte su Big Rom. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, Ryan Friedkin e il general manager giallorosso Tiago Pinto sono in partenza da Roma con un volo privato per dirigersi a Londra ed incontrare il Chelsea. La partenza è prevista per le 15:45 da Roma Ciampino. L’obiettivo è trovare un accordo con i Blues e con l’attaccante belga. Nelle scorse ore la società inglese ha aperto al prestito oneroso del belga, con la Roma disposta a pagare lo stipendio e un minimo di conguaglio per la cessione a titolo temporaneo. I dirigenti della Roma saranno presenti questa sera a Stamford Bridge a vedere Chelsea-Luton Town con la dirigenza del club londinese.