CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – Mentre Carrasco continuava a chiedere all’Al-Shabab di poter correre da Gasperini, Massara ha scritto la parola fine sulla trattativa: “È un’ipotesi definitivamente tramontata”, ha spiegato a Sky. Così a Trigoria iniziano a pensare che la sessione di mercato possa concludersi senza ulteriori acuti. Affinché possa arrivare un’ala sinistra, il calciatore che Gasp chiede da luglio, devono verificarsi la disponibilità di un profilo abbastanza forte da mettere in discussione la titolarità di Dybala o Pellegrini e l’occasione di un prestito che non vada a intaccare quel tesoretto che il club vorrebbe spendere a giugno.

Il calciatore belga, 32 anni, rispondeva all’identikit; avrebbe persino lasciato in Arabia parte del 20 milioni per l’ultimo anno e mezzo di contratto. Ma gli Arabi hanno fatto muro: vogliono monetizzare. Il 19enne George del Chelsea convince un po’ meno. Sulemana dell’Atalanta è un’altra pista percorribile. Intanto, dopo aver registrato i progressi di Angeliño e aver confermato Tsimikas fino a giugno, va chiudendosi ogni ulteriore spazio sulla fascia. La Roma ha provato a comprare Wolfe, il Wolverhampton però ha chiesto 20 milioni.