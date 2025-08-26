Il calciomercato della Roma entra nel vivo con una missione ad alto tasso di adrenalina: il direttore sportivo Massara è sbarcato a Londra per accelerare su Tyrique George, il talentuoso esterno offensivo classe 2006 del Chelsea. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è in programma un incontro diretto con il calciatore e il suo entourage, in un contesto di trattative intrecciate che potrebbero ridisegnare l’attacco giallorosso.

Con la finestra estiva che si chiuderà il 1° settembre, la Roma di Gian Piero Gasperini punta a rinforzare la fascia sinistra, e George emerge come opzione concreta alternativa al sogno Jadon Sancho. Frederic Massara, ex Milan e ora al timone del mercato romanista, è atterrato nella capitale britannica nella serata di ieri, pronto a condurre colloqui decisivi. L’agenda include un summit con Emeka Obasi, agente che rappresenta sia Sancho che George, ma l’attenzione si concentra sul giovane inglese dei Blues.

Come rivelato da fonti vicine alla trattativa, l’incontro con Tyrique George è fissato per oggi, con l’obiettivo di sondare la volontà del giocatore e definire i dettagli economici. La Roma vede in lui un profilo ideale per il 3-4-2-1 di Gasperini: versatile, veloce e con un ottimo dribbling, capace di giocare a piede invertito sulla fascia sinistra.