Il mercato invernale entra nel vivo anche a Trigoria, dove la Roma continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo. Un innesto mirato che può dare nuove soluzioni tattiche a Gasperini in una fase delicata della stagione.

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, è in corso lo scambio di documenti tra la Roma e l’Aston Villa per Donyell Malen. L’attaccante olandese è sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa, con tutti i passaggi burocratici che stanno procedendo nelle ultime ore.

Se non ci saranno intoppi, Malen potrebbe arrivare già oggi pomeriggio in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ufficialmente alla Roma. Accordo per un prestito da 2 milioni con obbligo di riscatto intorno ai 25 milioni in caso di qualificazione alle coppe europee dei giallorossi.