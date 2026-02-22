La Roma guarda al futuro con l’idea di dare continuità a quanto costruito negli ultimi mesi. Senza clamori eccessivi ma con una linea chiara, il club giallorosso sta valutando le prossime mosse di mercato, premiando chi ha già dimostrato di poter incidere nell’immediato all’interno del progetto tecnico.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Roma sarebbe orientata a esercitare l’opzione di riscatto per Donyell Malen, arrivato in prestito dall’Aston Villa. L’attaccante olandese si è inserito rapidamente nei meccanismi offensivi voluti da Gian Piero Gasperini, garantendo profondità, attacco alla linea e grande mobilità su tutto il fronte offensivo. Le sue prestazioni, impreziosite da gol pesanti e da un impatto costante nella manovra, hanno convinto la dirigenza a puntare su di lui anche per il futuro.

L’arrivo di Malen ha di fatto messo in stand-by la pista che portava a Joshua Zirkzee, profilo che a gennaio era stato seguito con attenzione anche dalla Juventus. La strategia della Roma sembra chiara: investire su giocatori già pronti e perfettamente funzionali al progetto, senza rinunciare alla sostenibilità economica. I prossimi mesi diranno se la scelta diventerà definitiva, ma la sensazione è che il nuovo riferimento offensivo sia già stato individuato.