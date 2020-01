Mercato Roma. L’Inter chiede il diritto di riscatto per Spinazzola, giallorossi fermi sull’obbligo. Domani test di condizione per il giocatore

Domani mattina Leonardo Spinazzola sosterrà i test di condizione sul campo ad Appiano Gentile, prima di diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Questi test particolari, richiesti da Antonio Conte per avere dei giocatori che siano effettivamente pronti a dare una mano da subito alla causa nerazzurra, hanno spiazzato la Roma, la quale sperava di concludere oggi lo scambio con Politano, per far partire il nuovo esterno per la trasferta di Parma di Coppa Italia. Ad aumentare la tensione tra le due squadra, oggi è arrivato il tentativo dell’Inter di cambiare la formula del trasferimento del terzino azzurro, da prestito con obbligo a prestito con diritto. La richiesta ha trovato la ferma opposizione dei giallorossi, intenti a far rispettare gli accordi presi nella giornata di ieri. Lo riporta Sky Sport.