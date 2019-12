L’Everton ha individuato uno dei possibili obiettivi per il centrocampo: si tratta di Steven Nzonzi. Il francese, di proprietà della Roma, è attualmente in prestito al Galatasaray dove è stato messo però fuori squadra per comportamenti irrispettosi durante un allenamento. Per questo i “toffees” lo avrebbero identificato come un giocatore ideale per il nuovo ciclo Ancelotti, insieme a Zielinski. Lo riporta il “Daily Express”.