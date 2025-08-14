Mercato Roma: Leon Bailey nel mirino, proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto

La Roma intensifica le operazioni di mercato per rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione. I giallorossi hanno messo gli occhi su Leon Bailey, ala giamaicana classe 1997 di proprietà dell’Aston Villa, che sembra essere fuori dal progetto di Emery. Massara vorrebbe regalare a mister Gasperini un esterno di qualità, capace di fare la differenza nel tridente offensivo.

Il club inglese, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, sarebbe disposto a cedere il calciatore anche alle condizioni dei giallorossi, e cioè in prestito oneroso con diritto di riscatto.

La Roma ha già dato la propria disponibilità a coprire l’intero ingaggio del giocatore, ma l’Aston Villa, dal canto suo, ha richiesto il pagamento di una loan fee (un onere per il prestito). La trattativa è in corso per definire le condizioni economiche dell’accordo.

Leon Bailey, 28 anni compiuti ad agosto, è un’ala mancina di grande talento, noto per la sua velocità, l’abilità nell’uno contro uno e la capacità di giocare su entrambe le fasce. Cresciuto tra Giamaica, Austria e Belgio, ha vestito maglie prestigiose come quelle di Genk, Bayer Leverkusen e, dal 2021, Aston Villa, dove ha collezionato 144 presenze, 22 gol e 24 assist. Nonostante una stagione 2024/2025 meno brillante, con appena 2 gol in 38 partite, il giamaicano resta un profilo di livello internazionale, ideale per il tecnico giallorosso, che cerca un giocatore in grado di garantire profondità, dribbling e gol.