Mercato Roma: le strategie per gennaio

La Roma sta disputando un buon campionato, e questo è un bene. Nonostante i dubbi (e le ironie) estive, Fonseca si sta rivelando un bravo, ottimo allenatore: ha un’idea di calcio molto precisa, fa giocare bene la squadra, sta gestendo adeguatamente il gruppo (fatta eccezione per il caso Florenzi). I giallorossi, secondo le quote degli esperti riguardo l’esito del campionato, difficilmente riusciranno ad arrivare allo scudetto, ma più realisticamente possono approdare tra le prime quattro, il che significherebbe Champions League. E dunque? Dunque, c’è il mercato di gennaio. Intervenire, potrebbe non essere una cattiva idea. Le idee di mercato non mancano, bisogna capire se ci sarà la volontà di rinforzare una rosa di talento, ma con qualche lacuna. Centrare la Champions League è fondamentale per rivedere e accrescere le ambizioni dei nostri, ma probabilmente serve qualche giocatore nuovo, in grado di apportare nuova linfa a una rosa già di discreto, se non buon, livello. Ma quali sono gli obiettivi della dirigenza giallorossa? Intanto, un vice Dzeko. Dopo il pareggio in casa contro il Wolfsburg, Fonseca non ha nascosto i suoi dubbi nei confronti di alcuni giocatori (e le critiche, esplicite, del dopo gara lo confermano). Kalinic, per esempio: quello che doveva essere il vice-Dzeko non ha convinto affatto l’allenatore portoghese, che più di una volta gli ha preferito Zaniolo centravanti.

Tra i nomi che girano, c’è quello di Petagna. Il centravanti della Spal piace così tanto che è previsto un incontro tra le dirigenze delle due società. L’idea è quella di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto a giugno 2021. Petagna rappresenterebbe una figura sicuramente interessante, tuttavia c’è da registrare l’interesse dell’Inter: se si vuole arrivare al centravanti, la dirigenza dovrà anticipare i rivali nerazzurri. Gli altri nomi per il vice Dzeko, come rivelato da Sport Mediaset, sono quelli di Pinamonti, talento indiscusso ora in forza al Genoa, e di Castagne, attaccante dell’Atalanta. Difficile arrivare a entrambi: al Genoa Pinamonti serve per i gol salvezza, mentre l’Atalanta, qualificatasi a sorpresa agli ottavi di Champions, avrà bisogno di tutti i suoi uomini per continuare il sogno europeo.

Altro giocatore d’attacco che piace è Calhanoglu del Milan: se è vero che acquistare un esterno non è prioritario, è altrettanto vero che, visti gli alti e bassi di Under, confermati dallo stesso Fonseca, arricchire la batteria degli esterni d’attacco potrebbe non essere una cattiva idea. Gli addetti ai lavori parlano di una trattativa imbastita da tempo tra Massara, ds del Milan, e Petrachi, per uno scambio tra giocatori: Under, Perotti o Diawara al Milan, il turco in giallorosso. L’operazione farebbe comodo a entrambe le squadre, anche a livello di bilancio, ma per ora siamo ancora alle parole.

Alla Roma piace anche Bonaventura: il giocatore, rientrato in campo dopo un brutto infortunio, dopo essersi affidato a Raiola pare abbia fatto capire alla dirigenza rossonera di voler restare a Milano, ma rivedendo il contratto. I giallorossi monitorano la situazione, consapevoli della qualità dell’ex centrocampista dell’Atalanta, tra i migliori in queste difficili annate del Milan. Un altro giocatore sul piatto è quello di Nandez del Cagliari. L’ex Boca Juniors, tra i migliori nella stupefacente annata dei sardi, ha qualche problema con la dirigenza rossoblù per via dei diritti di immagine e potrebbe rappresentare un innesto di qualità e quantità nel centrocampo, già buono, della Roma. La dirigenza della Lupa offrirebbe in cambio il giovane Alessio Riccardi, capitano della Primavera.

Lato cessioni, il nome più caldo è quello di Florenzi. Il giocatore è in basso nelle gerarchie di Fonseca e l’autogol contro il Wolfsburg sembra aver messo la parola fine all’avventura del romano e romanista con la maglia giallorossa. Il giocatore, da sempre, piace all’Inter, ma anche al Cagliari, al Lione e alla Sampdoria. In uscita anche Juan Jesus (interessa alla Fiorentina e alla Sampdoria), Ünder (“deve migliorare molte cose” ha detto Fonseca in conferenza) e Fazio, “panchinato” dalle ottime prestazioni di Smalling. Il mercato di gennaio si avvicina, e sarà l’occasione per rinforzare la rosa, superare gli equivoci – ossia i giocatori che non rientrano nel progetto di Fonseca – e consolidare l’obiettivo di entrare tra le prime quattro. È vero, il mercato di gennaio è di “riparazione”: ma perché non cogliere al volo le opportunità?