La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi per completare la rosa a disposizione di Gasperini. Dopo l’avvio di stagione, il club giallorosso punta a colmare alcune lacune, soprattutto sugli esterni e in difesa.

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, nella giornata di oggi a Londra si è tenuto un incontro tra i dirigenti della Roma e quelli del Chelsea per discutere di Tyrique George, giovane talento offensivo considerato una valida alternativa a Jadon Sancho, obiettivo complicato per costi e concorrenza. Parallelamente, resta aperta la pista che porta a Kostas Tsimikas: l’operazione con il Liverpool potrebbe concretizzarsi solo nel caso in cui i Reds accettassero la formula del prestito con diritto di riscatto, condizione necessaria per i giallorossi.

Il club capitolino, dunque, valuta diverse opzioni per rafforzare il reparto offensivo e la corsia mancina, con la volontà di chiudere almeno un colpo prima della fine del mercato.