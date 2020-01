La Juventus ha piazzato il primo colpo per giugno. Si tratta di Dejan Kulusevski che per sei mesi resterà in prestito al Parma. L’arrivo dello svedese chiuderà ulteriormente lo spazio a Bernardeschi per una maglia da titolare. L’ex Fiorentina potrebbe quindi lasciare Torino quest’estate e, secondo quanto riporta Calciomercato.com, nonostante tutte le altre piste italiane potrebbero essere considerate un passo indietro, Roma e Inter restano alla finestra per una possibile trattativa.