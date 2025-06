Con l’approdo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma, si era rapidamente diffusa una voce di un possibile ritorno di Roger Ibanez nella Capitale. L’ipotesi ha subito acceso la curiosità dei tifosi, anche alla luce del legame tra il tecnico e il difensore brasiliano, scoperto proprio da Gasp ai tempi dell’Atalanta. Tuttavia, l’entusiasmo è durato poco. Stando a quanto riportato da Rete Sport, l’agente del giocatore ha spento ogni illusione con una secca dichiarazione: “È impossibile”.

La storia tra Ibanez e Gasperini non è priva di sfumature. Quando il difensore lasciò l’Atalanta, non mancarono le polemiche, da un lato il rammarico del tecnico, dall’altro le frecciate del calciatore, che all’epoca si lamentò per il poco spazio concessogli “Poteva farmi giocare di più”.

Dopo l’esperienza alla Roma, Ibanez è volato in Arabia Saudita nell’agosto del 2023, acquistato dall’Al-Ahli per 28,5 milioni di euro più bonus. Da allora ha collezionato 57 presenze e messo a segno ben 8 gol, numeri importanti per un difensore, che raccontano di una crescita continua, anche lontano dai riflettori europei.