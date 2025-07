Il mercato della Roma si infiamma con un nuovo nome: Nelson Deossa, il talentuoso centrocampista colombiano di 25 anni in forza al Monterrey è di fatti un candidato tra i nomi appuntati da Massara per il mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, l’agente del giocatore, Cesae Tobon, è atterrato in Messico per discutere del suo futuro, con la società giallorossa che sembra essere in vantaggio nella corsa per il giocatore.

Tuttavia, la strada per assicurarsi le prestazioni del versatile mediano non sembra essere priva di ostacoli, data la folta concorrenza. Il calciatore classe 2000 piaceva molto anche al Betis e al Palmeiras. Secondo quanto riportato da Pipe Sierra, giornalista di W Radio Colombia, tra squadre interessate si sono aggiunte anche West Ham e Nottingham Forest, rendendo la trattativa ancora più complessa.

Il direttore sportivo giallorosso, Frederic Massara, sta monitorando attentamente il profilo di Deossa, considerato un’opzione ideale come rinforzo a centrocampo, grazie alla sua capacità di giocare in entrambe le fasi. La clausola rescissoria del colombiano, fissata a circa 16 milioni di euro, rappresenta un investimento significativo ma accessibile per un giocatore del calibro del colombiano.