Mercato Roma. La sessione invernale dei giallorossi parte in salita: Kalinic vuole restare

Nikola Kalinic è arrivato in estate per occupare il posto di “vice-Dzeko” ma dopo infortuni e prestazioni non all’altezza è ai margini del progetto giallorosso. Il ds Petrachi, nel mercato di gennaio, vorrebbe piazzarlo in un’altra squadra. Si era parlato di Fiorentina e Genoa, ma l‘attaccante croato non ha nessuna intenzione di partire a metà stagione. In questo momento il mercato della Roma è bloccato perché, senza la cessione del numero 19, Petrachi non può affondare il colpo per nessuno degli attaccanti monitorati. Lo riporta Il Messaggero.