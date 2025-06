Con la Roma pronta a inaugurare il nuovo ciclo targato Gian Piero Gasperini, il mercato giallorosso comincia a muoversi anche sul fronte offensivo. Tra i profili monitorati dalla dirigenza figura Nikola Krstovic, attaccante classe 2000 del Lecce, reduce da una stagione di luci e ombre ma con margini di crescita importanti.

Krstovic ha parlato dal ritiro della nazionale montenegrina, lasciando intendere che il suo futuro potrebbe presto allontanarsi dal Salento: “Sto pensando alle prossime partite con la nazionale, poi parlerò con le persone a me più vicine e deciderò cosa è meglio per me. Al momento sono più vicino a lasciare il club”, ha dichiarato l’attaccante.

Il suo nome è stato accostato negli ultimi giorni anche alla Roma, alla ricerca di un centravanti giovane e con buone prospettive. Per ora nessuna trattativa concreta, ma le dichiarazioni di Krstovic potrebbero essere il primo segnale di un’estate calda anche per lui.