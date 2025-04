Il mercato estivo della Roma potrebbe regalare qualche sorpresa inaspettata, soprattutto sul fronte delle conferme e delle cessioni eccellenti. Tra i nomi più caldi figura quello di Alexis Saelemaekers, protagonista di una stagione in crescendo che ha convinto i giallorossi a volerlo confermare anche per il futuro. Ma per arrivare al riscatto, servirà un sacrificio importante.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la valutazione del belga è cresciuta rispetto ai 15 milioni pattuiti con il Milan lo scorso agosto. La Roma è determinata a trattenerlo e starebbe pensando di inserire contropartite tecniche per abbassare la cifra. Tra queste c’è Tammy Abraham, reduce da buone prestazioni, ma se l’attaccante inglese non dovesse bastare, sul tavolo potrebbe finire una pedina a sorpresa: Lorenzo Pellegrini.

Il capitano, non più centrale del progetto tecnico, potrebbe infatti rappresentare la chiave per sbloccare l’affare. La sua eventuale cessione, impensabile fino a qualche mese fa, oggi non appare più un tabù. Tuttavia, la concorrenza per Saelemaekers si fa serrata: almeno due club esteri sarebbero pronti a inserirsi nella corsa, rendendo la trattativa tutt’altro che semplice per Ghisolfì.