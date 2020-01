Lo scambio Politano-Spinazzola tra Roma ed Inter sta per concludersi. Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport c’è l’intesa totale tra i due club e ora al lavoro ci sono gli agenti per determinare formule e ingaggi.

