La Roma continua a guardarsi intorno per rinforzare il centrocampo in vista della nuova stagione, mantenendo attivi i contatti con diversi club di Serie A. Dopo l’arrivo di Daniele Ghilardi nella Capitale, i rapporti con l’Hellas Verona potrebbero portare a nuove operazioni di mercato nelle prossime settimane.

Secondo quanto riportato da L’Arena, il direttore sportivo Massara avrebbe messo nel mirino Tomas Suslov, centrocampista slovacco classe 2002 in forza agli Scaligeri. Il giocatore ha chiuso la stagione 2024/25 con 32 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia, totalizzando 2.187 minuti. In campionato è sceso in campo 31 volte, fornendo 1 assist e distinguendosi per una buona propensione offensiva, senza però trovare la via del gol.

Sul piano disciplinare ha collezionato 5 ammonizioni e 1 espulsione, segno di un temperamento combattivo e di una spiccata disponibilità al sacrificio. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma la Roma valuta con interesse il suo profilo.