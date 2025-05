Per rinforzare l’attacco e, in particolare le corsie esterne, la Roma guarda ad Antony Santos. Come riporta il portale spagnolo ELDesmarque, Ghisolfi potrebbe intavolare una trattativa con lo United per regalare al nuovo allenatore l’esterno brasiliano. L’ex Ajax, di propriet√† appunto dei Red Devils, sta rinascendo al Betis dopo un periodo di buio e prestazioni non convincenti. Il talento non √® in discussione per un giocatore che spera di alzare la Conference League per rinascere definitivamente.