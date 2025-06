Mercato Roma, interesse della Cremonese per Darboe

Inizia a muoversi anche il mercato in uscita della Roma, con alcuni giovani in cerca di maggiore spazio pronti a fare le valigie. Tra questi c’è Ebrima Darboe, centrocampista classe 2001 reduce da una stagione positiva in prestito al Frosinone, dove ha ritrovato minutaggio e continuità in Serie B.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Cremonese avrebbe messo gli occhi sul giovane gambiano, considerandolo un profilo interessante per rinforzare la mediana in vista del ritorno in Serie A. Il club grigiorosso, fresco di promozione, sta valutando diversi nomi per costruire una rosa competitiva e avrebbe inserito proprio Darboe tra le prime opzioni.

L’alternativa valutata dalla dirigenza lombarda sarebbe Davide Faraoni, esperto esterno del Verona, ma l’interesse per Darboe conferma l’intenzione di puntare anche su profili giovani e dinamici. La Roma, da parte sua, resta in attesa di capire la formula migliore per valorizzare il giocatore, tra una possibile cessione a titolo definitivo o un nuovo prestito.