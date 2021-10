Mercato Roma, interessa Puig del Barcellona

La Roma è ancora alla ricerca di un centrocampista per il mercato di gennaio e per questo si guarda in casa Barcellona. Secondo quanto riportato dall’edizione online del quotidiano Sport, l’ultima idea porta a Riqui Puig, centrocampista della Cantera blaugrana poco utilizzato in questa stagione. Il talento spagnolo ha finora collezionato solo 74 minuti in 4 presenze complessive e potrebbe decidere di provare una nuova avventura. Secondo quanto riportato il club giallorosso avrebbe individuato in Puig il giusto rinforzo per il centrocampo. Ragazzo giovane, di talento e adatto al gioco di Mourinho, tanto che lo Special One lo avrebbe segnalato a Tiago Pinto per portarlo nella capitale nel mercato invernale.