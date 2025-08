La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi per l’attacco, ma su uno degli obiettivi principali della dirigenza giallorossa rischia ora di piombare con decisione il Lipsia. La squadra tedesca, che si prepara alla cessione imminente di Benjamin Sesko, conteso da Manchester United e Newcastle, ha già avviato i contatti per assicurarsi un sostituto all’altezza.

Come riportato dal giornalista Rudy Galetti di Team Talk, il Lipsia avrebbe deciso di puntare forte su Fabio Silva, giovane talento portoghese del Wolverhampton, diventato ormai l’obiettivo numero uno per l’attacco. Un sorpasso che potrebbe complicare i piani della Roma, che da settimane segue il classe 2002 per affiancare un profilo giovane e tecnico al reparto offensivo già a disposizione di Gasperini.

Anche il Borussia Dortmund avrebbe manifestato interesse per il giocatore, confermando l’alta concorrenza sul mercato per assicurarsi il centravanti lusitano. Toccherà ora al ds Massara valutare se rilanciare o virare su alternative.