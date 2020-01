Mercato Roma. Incontro tra la Juventus e l’agente di Favilli: si studia la formula per il trasferimento in giallorosso

Andrea Favilli potrebbe essere il colpo dell’ultimo giorno di calciomercato della Roma. Il centravanti è attualmente in prestito al Genoa ma di proprietà della Juventus. Per questo motivo Donato Di Campli, agente del giocatore, sta incontrando la società bianconera proprio per capire la fattibilità del passaggio in giallorosso ed eventualmente per studiarne la formula. Lo riporta Tuttomercatoweb.