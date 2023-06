Il General Manager della Roma Tiago Pinto, oggi 14 giugno sarà a Londra. In serata sono previsti alcuni appuntamenti: sia per Scamacca che per le eventuali uscite dei giallorossi. A riportarlo è Gianluca Di Marzio sul suo account Twitter.

