La Roma è in attesa della decisione finale di Jadon Sancho, talento inglese in forza al Manchester United, per concretizzare un trasferimento che potrebbe rivelarsi cruciale per la squadra giallorossa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club inglese sarebbe pronto ad accettare un’offerta da 20 milioni di sterline avanzata dalla Roma per il cartellino del giovane attaccante, ma l’operazione rimane in stand-by in attesa del via libera definitivo da parte del giocatore.

Sancho, che all’inizio della settimana si è mostrato aperto a discutere della possibilità di un trasferimento nella capitale italiana, sta ancora negoziando i dettagli relativi ai termini personali del contratto. Massara, da parte sua, sta spingendo per chiudere l’affare, vedendo nell’inglese un elemento capace di portare qualità e imprevedibilità al reparto offensivo di Gasperini.

Il 25enne, noto per la sua velocità, dribbling e capacità di creare occasioni da gol, potrebbe rappresentare un colpo importante per i giallorossi, che cercano di rafforzare la rosa in vista di una stagione ambiziosa sia in Serie A che in Europa. Tuttavia, la decisione finale spetta al calciatore, che sembra voler valutare attentamente ogni aspetto prima di impegnarsi con il club capitolino