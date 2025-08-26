Il mercato entra nel vivo e le operazioni in uscita di alcuni club europei potrebbero influenzare direttamente le strategie della Roma. Dopo settimane di stallo, si riaccende la pista che porta Artem Dovbyk verso la Liga, con il Villarreal pronto a tornare alla carica per l’attaccante ucraino.

Come riportato da Marca, il Villarreal ha trovato l’accordo con il Crystal Palace per la cessione di Yeremy Pino. L’esterno offensivo si trasferirà in Premier League per circa 30 milioni di euro, una cifra che, sommata alle recenti cessioni di Baena e Barry, porta nelle casse del club spagnolo quasi 120 milioni in questa sessione estiva. Un tesoretto importante che consente agli spagnoli di accelerare sul principale obiettivo in attacco: Artem Dovbyk, capocannoniere nella Liga con il Girona e oggi alla Roma.

Il Villarreal considera il centravanti ucraino l’erede ideale per rinforzare il reparto offensivo, ma finora le richieste giallorosse (prestito oneroso con pagamento immediato e preferibilmente obbligo di riscatto) avevano frenato la trattativa. Ora, però, le condizioni sono cambiate e il club allenato da Marcelino ha la possibilità di sbloccare l’affare, puntando a chiudere prima della fine del mercato. In caso di partenza, la Roma avrebbe la possibilità di intervenire sul mercato per inserire un nuovo attaccante in rosa.