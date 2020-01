Mercato Roma. Il primo obiettivo è ridurre l’organico

L’obiettivo della società giallorossa è quello di alleggerire il monte ingaggi. Il primo a cui si sta cercando una sistemazione è Nzonzi. Il francese, messo fuori rosa dal Galatasaray, interessa all’Everton e al Lione di Rudi Garcia. Anche Juan Jesus è sul mercato ma, dato il suo alto ingaggio, nessuna squadra si è fatta veramente avanti. Per quanto riguarda il mercato in entrata, la Roma sta trattando con lo United per riscattare Smalling. Non c’è più molta distanza tra la richiesta degli inglesi e l’offerta dei capitolini. Nel discorso potrebbe rientrare anche Under, che piace ai Red Devils, valutato 40 milioni dai giallorossi. Lo riporta Il Corriere della Sera.