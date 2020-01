Le buonissime prestazioni in Serbia, con 16 gol e 12 assist in 30 gare, sono valse a Umar Sadiq il riscatto da parte del Partizan Belgrado. I bianconeri si sono assicurati l’attaccante nigeriano per 1.7 milioni di euro, la cifra concordata dalle due società al momento del trasferimento in prestito. Soldi importanti per il bilancio della Roma. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.