Il mercato entra nelle sue ore decisive e anche per la Roma potrebbero aprirsi scenari inattesi in attacco. Tra i nomi in uscita spunta quello di Artem Dovbyk, attaccante ucraino arrivato la scorsa estate in giallorosso. La sua permanenza, però, non è ancora certa e dall’Inghilterra tornano a parlare di un possibile trasferimento.

Secondo quanto riportato dal Sun, il Newcastle sarebbe pronto a riaprire i contatti con la Roma per portare Dovbyk in Premier League. L’operazione verrebbe imbastita con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma la buona riuscita della trattativa dipenderà da diversi incastri. I Magpies potrebbero accelerare soprattutto nel caso in cui Alexander Isak dovesse trasferirsi al Liverpool, aprendo così spazio a un nuovo innesto in attacco.

Dal canto suo, la Roma non intende privarsi del giocatore senza prima aver trovato un sostituto all’altezza, condizione necessaria per dare il via libera all’operazione.